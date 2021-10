Stiri pe aceeasi tema

- Derogarea se acorda pentru o perioada de 30 de zile, incepand de astazi.Ministrul transporturilor si infrastructurii a aprobat o derogare temporara de la prevederile privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de repaus ale conducatorilor auto care efectueaza operatiunile de transport rutier…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca se continua aprovizionarea spitalelor cu medicamentele necesare asigurarii asistentei medicale a pacientilor cu COVID 19. S a distribuit o noua transa de Remdesivir in unitatile sanitare cu paturi care au in tratament pacienti infectati cu SARS Cov 2.Ministerul Sanatatii…

- In ziua de 14 octombrie, Comisia Europeana a propus o introducere progresiva a noului regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Așadar, Comisia Europeana a propus o introducere progresiva a noului regulament privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro pentru…

- Potrivit datelor de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, la data de 11 0ctombrie 2021, situația vaccinarii Covid in unitațile din invațamantul preuniversitar (gradinițe, școli, licee), se prezinta astfel: Cadre didactice vaccinate: 67,9%; Personal didactic auxiliar și nedidactic: 64,68%; Elevi peste…

- „Daca nu ramanem solidari o sa fie extrem de complicat sa depașim acest val patru. Putem sa marim cat vrem numarul de paturi ATI, dar lupta nu o sa fie caștigata.Varianta Delta are o capacitate extraordinara de a genera mii de cazuri. Sunt multe persoane predispuse. Ne uitam la raportarile zilnice,…

- Proprietarii cladirilor și terenurilor neingrijite din Pitești vor plati un impozit de cinci ori mai mare. Comisia mixta de control constituita in vederea identificarii cladirilor și/sau terenurilor neingrijite face deplasari in teren, permanent, incepand cu luna iulie a anului curent, conform „Regulamentului…

- Județul Cluj are suficiente paturi de terapie intensiva pentru bolnavii Covid 19 și se pot operaționaliza și altele, in funcție de nevoie. Clujul a avut inițial 52 de paturi pe secțiile de terapie intensiva COVID-19 și in prezent are 65. Problema principala o reprezinta resursa umana spune Irina Munteanu,…