Stiri pe aceeasi tema

- "Ne preocupa situatia copiilor din familiile afectate de inundatii. La propunerea Ministerului Tineretului, vom aproba astazi proiectul 'Solidaritatea', prin care vom organiza tabere gratuite pentru copiii si pentru tinerii proveniti din familii ale caror case au fost afectate de inundatiile din…

- In cadrul proiectului national "Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitateldquo;, lansat de Ministerul Tineretului si Sportului, reprezentantii echipei de fotbal SSC Farul Constanta au participat, impreuna cu cei de la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, la un turneu demonstrativ…

- Pana pe 15 iunie, termenul limita, pe cele 1.600 de locuri la școlile de agenți de poliție s-au inscris 10.363 de candidați (8.249 candidați pe 1.300 de locuri, la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” Campina și 2.114 pe 300 de locuri la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca).…

- In perioada 20.05.2018 - 23.05.2018 s-a desfasurat la Directorate of Secundary Education, Grecia, in Trikala, a doua intalnire transnaționala, in cadrul proiectului Erasmus – „Abriendo Puertas, Dando Oportunidades – Opening Doors, Giving Opportunities” avand ca tema lupta impotriva abandonului școlar.…

- Și in acest an Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directiile Judetene pentru Sport si Tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti organizeaza tabere nationale gratuite pentru copii si tineri, in centrele de agrement ale Ministerului Tineretului si Sportului pe…

- In urma demersurilor realizate de Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR), Ministerul Tineretului și Sportului a adoptat... The post Locuri in tabere pentru studentii din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza, prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Alba, tabara sociala la centrul de agrement Arieseni, pentru care sunt disponibile peste 60 de locuri. Tabara va fi organizata in perioada 5-10 august 2018, pe perioada vacantei de vara. Se pot inscrie cel…

- Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Alba, organizeaza, și in acest an, tabere cu caracter social pentru elevi, in perioada vacantelor scolare, metodologia de aplicare fiind disponibila pe site-ul Ministerului Tineretului si Sportului . www.mts.ro. Beneficiarii…