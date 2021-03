Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 11 mart - Sputnik. Membrii Biroului permanent al Parlamentului au venit cu un proiect de lege care reglementeaza modalitatea de procurare rapida a dozelor de vaccin impotriva COVID-19. Inițiativa a fost susținuta in cadrul ședinței de joi a Comisiei economie, buget și finanțe proiectul și…

- Primarului localitatii siciliene Corleone si-a anuntat duminica demisia din functie, dupa ce s-a vaccinat impotriva COVID-19 fara sa fi avut prioritate in perioada respectiva, fapt investigat in prezent de catre politie, relateaza AFP."Nu am dormit o noapte intreaga, reflectand la aceasta decizie si…

- Ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a anunțat ca in ședința de miercuri a Guvernului a fost adoptat un memorandum care le va permite spitalelor sa acceseze bani europeni, pentru reabilitarea și modernizarea infrastructurii de gaze medicinale, oxigen in principal, și a rețelelor de energie…

- Ministerul Sanatatii anunta, marti seara, ca in aceasta saptamana comisiile de specialitate din Ministerul Sanatatii si de la Agentia Nationala a Medicamentului vor stabili care va fi intervalul de varsta pentru care se va folosi vaccinul AstraZeneca/Oxford in Romania. Ministerul Sanatatii anunta,…

- Ministerul Sanatații va anunța in aceasta saptamana persoanele, in funcție de varsta, care se pot vaccina impotriva coronavirusului cu vaccinul produs de AstraZeneca / Oxford. Comisiile de specialitate din Ministerul Sanatații și de la Agenția Naționala a Medicamentului vor stabili saptamana aceasta…

- In aplauzele și lacrimile medicilor care l-au ingrijit mai bine de doua luni, Petru, un bebeluș de origine romana, a parasit, joi, spitalul spaniol din Valencia, a anunțat Ministerul Sanatații din Romania, citat de G4Media.ro. Intr-o postare pe Facebook a Ministerului Sanatații se noteaza: ”Petru, familia…

- CHIȘINAU 30 dec - Sputnik. Reprezentanții Ministerului de Interne susțin ca in aceasta saptamana numarul cetațenilor care au venit in țara este in descreștere cu aproape 18 mii de persoane, in comparație cu saptamana trecuta. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției…

- Un asistent medical din California a fost testat pozitiv cu Covid-19 la aproximativ o saptamana dupa ce i s-a administrat vaccinul Pfizer, a anuntat un post afiliat ABC News, citat de news.ro . Matthew W., un asistent medical, de 45 de ani, care lucreaza la doua spitale, a anuntat pe Facebook, pe 18…