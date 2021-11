Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța ca in stocurile spitalelor din tara sunt peste 10.000 de cutii de Favipiravir, medicament folosit in tratamentul pacientilor cu COVID-19. Aceste stocuri asigura necesarul pentru peste 7.400 de bolnavi, pentru cel putin zece zile. Potrivit Ministerului Sanatatii, la 1 noiembrie…

