Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala vineri, 3 februarie, un proiect de hotarare de Guvern care permite introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a opt noi medicamente, dintre care doua sunt aprobate pentru noi indicatii terapeutice, a informat Agerpres.Potrivit…

- Ministerul Sanatatii informeaza luni ca, in perioada 16 – 22 ianuarie 2023, au fost inregistrate 2.968 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. De asemenea, un numar de 906 persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil. La ATI sunt tratati 111 pacienti, dintre care 97…

- Ministerul Sanatatii a transmis recomandari pentru parintii ai caror copii au simptome ale unor infectii respiratorii. Ministerul Sanatatii a publicat luni un ghid cu semnele si simptomele infectiilor respiratorii la copii. De asemenea, specialistii institutiei au realizat grafice cu diferentele dintre…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila a declarat ca fenomenul plicului in sistemul sanitar a scazut foarte mult si ca sunt sesizari negative de doar 2 la suta din totalul cazurilor, conform News.ro . In ceea ce priveste proiectul de co-plata, Rafila a explicat ca e un proiect pilot ce va fi introdus…

- Ministerul Sanatatii informeaza ca in perioada 12 – 18 decembrie au fost inregistrate 3.386 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Potrivit sursei citate, 919 dintre cazurile inregistrate in ultima saptamana au fost la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat joi ca, la nivel national, au fost raportate, in perioada 5 – 11 decembrie, 95.083 de cazuri de infectii respiratorii acute – gripa clinica, IACRS si pneumonii. In aceeasi…

- Ministerul Sanatații propune introducerea unei noi taxe pentru pacienții care vor sa-și aleaga medicul specialist in spitalele de stat. Ministerul Sanatații propune introducerea unei noi taxe pentru pacienții care au deja asigurari de sanatate , potrivit proiectului strategiei naționale de sanatate…

- Raportul special al Avocatului Poporului (AP) pe tema preventiei si informarii in domeniul medical din Romania, care a fost lansat miercuri, semnaleaza termenele lungi de asteptare in cazul analizelor gratuite, transmite Agerpres. „Principalele deficiente pe care noi le-am constatat in ceea ce priveste…