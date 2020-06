Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a declarat la Digi24 ca se observa o crestere semnificativa a numarului de infectari cu coronavirus si ca urmatoarele zile vor fi decisive pentru a observa cum va decurge situatia. El a precizat ca daca se depaseste rata de infectare de 1, nu…

- 30.000 de romani vor fi testați pentru a calcula gradul de imunizare a populației a declarat Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Acesta a spus la Digi24 ca INSP va conduce aceasta testare, iar ministerul Sanatații va pune la dispoziție infrastructura necesara.”Probabil vor fi…

- Specialistii au infiintat categoriile "tari care au castigat", "tari care sunt aproape sa o faca" si "tari care trebuie sa ia masuri", in functie de numarul de infectari raportate incepand cu ziua in care fiecare stat si-a anuntat "pacientul zero". Intre tarile "verzi" despre care autorii studiului…

- Horațiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sanatații, spune ca deși ne aflam pe o curba crescatoare a numarului de cazuri de COVID-19, creșterea nu este alarmanta. Mortalitatea in Romania a fost de 5%, o valoare mica in contextul european. De asemenea, numarul de vindecari a depașit in anumite…

- Secretarul de stat, in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan a afirmat, astazi, ca numarul cazurilor de COVID-19 in tara noastra ar putea intra pe un trend descendent. El a precizat ca numarul cazurilor de coronavirus este mai mic decat in 12 aprilie si suma varfurilor acestei curbe are un trend usor…