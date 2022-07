Ministerul Sănătății: Lista punctelor de prim ajutor destinate persoanelor afectate de caniculă. Recomadări în caz de cod roșu! Ministerul Sanatații a transmis lista punctelor de prim ajutor destinate persoanelor afectate de canicula din București și recomandarile pentru a reduce efectele negative ale acestui fenomen. Puncte de prim ajutor sunt in toate sectoarele, mai puțin in sectorul 2. Adresele acestor puncte de prim ajutor sunt menționat pe site-ul Ministerului Sanatații. De asemenea, Ministerul Sanatații a postat ”Recomandari esențiale pentru perioada de canicula” https://www.ms.ro/informatii-despre-canicula/ . Sunt recomandari care vizeaza populația generala, dar mai ales pe varstnici și bolnavii cronici, dar și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

