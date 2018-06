Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul de col uterin se numara printre principalele cauze de deces in randul femeilor din Romania, alaturi de cancerul de san. In perioada 2012-2014, in tara noastra, s-au inregistrat la medicul de familie 9.657 de cazuri de cancer de col uterin, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sanatatii.…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în Romania a ajuns la 12.648, cu aproape 300 de cazuri mai mult fata de saptamana trecuta. Un copil de patru ani din judetul Iasi, diagnosticat cu rujeola,…

- Peste doua sute de noi cazuri de imbolnavire cu rujeola s-au inregistrat in ultima saptamama, cele mai mule fiind in judetul Buzau. De asemenea, se investigheaza un posibil nou deces aparut in judetul Constanta. Potrivit statisticilor, numarul total al cazurilor de rujeola a ajuns la 11.784. Centrul…

- 114 persoane au murit, din cauza gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a confirmat virus gripal la alte doua femei de peste 70 de ani, una din Bucuresti si una din Bihor, care au murit in ultimele zile. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns, astfel, la 114.…

- "Din pacate, asa cum am mai afirmat, este trist cand moare cineva si am mai spus ca nu Ministerul Sanatatii declanseaza epidemia, ci specialistii. Specialistii spun ca nu este vorba despre o epidemie, ci de o circulatie mai intensa a virusului gripal", a declarat aceasta, joi, la iesirea de la discutiile…

- Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR), care reprezentand in total peste 25.000 de studenți la medicina, le cere celor care “dezinformeaza populația privind efectele adverse ale vaccinurilor sa iși sisteze activitatea”. Organizatiile studentesti trag un semnal de alarma,…

- Sunt 97 de decese confirmate in Romania, in actualul sezon de gripa. Datele facute publice dinspre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile indica faptul ca doi pacienti din Bucuresti, o femeie si un barbat, au murit dupa ce au contractat virusul gripal, care s-a adaugat…

- Potrivit datelor anuntate joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul deceselor de gripa a ajuns la 88. In saptamana 26 februarie - 4 martie, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinic,infectii acute…