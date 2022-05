Ministerul Sănătății a lansat la Iași proiectul „Construire Spital Regional de Urgență „ Viitoarea unitate medicala va fi amplasata in zona Moara de Vant, va avea 7 etaje, 850 de paturi și peste 1.500 de locuri de parcare. Valorea totala a proiectului este de 2.379.575,63 de lei, iar termenul de finalizare este in 2027. Primaria Municipiului Iași a inceput demersurile pentru acest proiect la sfarșitul anului 2016, iar in toamna anului 2017 Consiliul Local a aprobat transmiterea terenului de 120.000 de metri patrați, situat in zona Moara de Vant, din domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași in domeniul public al Statului și administrarea Ministerului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

