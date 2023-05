Prezența militara in Transnistria nu este un scop in sine pentru partea rusa. Despre acest lucru a declarat viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, intr-un interviu pentru RIA Novosti. Potrivit lui, in ciuda numarului limitat, pacificatorii ruși ramin singurul factor real care garanteaza pacea și liniștea in Transnistria. Fiind rugat sa comenteze declarația șefului autoproclamatei R