- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- Țarile occidentale se vor confrunta cu o iarna grea din cauza faptului ca nu au reușit sa evalueze corect consecințele crizei din Ucraina. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a reproșat politicienilor occidentali acest lucru, el fiind citat de RIA Novosti. Pe linga o iarna grea, Erdogan a prezis…

- "Ucraina nu poate si nu va suporta nicio incercare a Rusiei de a pune mana pe vreo parte a pamantului nostru", a spus presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in discursul sau zilnic, potrivit site-ului presedintiei. "Principala noastra sarcina acum este sa coordonam actiunile cu partenerii ca raspuns…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca președintele rus Vladimir Putin i-a spus liderului turc Recep Tayyip Erdogan despre disponibilitatea parții ruse de a relua negocierile cu Ucraina, in condiții actualizate. Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a confirmat…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

