Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi seara, de MIPE, in perioada urmatoare Romania va putea transmite progresiv Comisiei Europene si programele operationale, in functie de incheierea negocierilor informale cu Comisia Europeana pentru fiecare in parte. Valoarea totala a finantarii politicii de coeziune si politicii de pescuit pentru 2021-2027 se ridica la 31,5 miliarde euro. Documentul transmit Comisiei Europene este publicat pe . De asemenea, MIPE anunta ca, in sedinta de Guvern de joi, a fost aprobata negocierea si semnarea Acordului de contributie intre Romania si Uniunea Europeana…