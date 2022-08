Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii il contrazice pe Florin Cițu care a afirmat ca peste 100.000 de persoane au ramas fara un loc de munca, dupa ce a fost reintrodusa supraimpozitarea contractelor part-time, intr-un comunicat de presa in care subliniaza ca, odata cu intrarea in vigoare de la 1 august a acestei masuri,…

- Ministerul Muncii reactioneaza, joi, dupa ce fostul premier Florin Citu a acuzat ca 100.000 de persoane au ramas fara loc de munca dupa supraimpozitarea contractelor part-time. Oficialii institutiei au transmis ca, daca la 31 iulie, erau in evidente peste 5,9 milioane de contracte full-time, in cursul…

- Ministerul Muncii reactioneaza, dupa ce fostul premier Florin Citu a acuzat ca 100.000 de persoane au ramas fara loc de munca dupa supraimpozitarea contractelor part-time. Oficialii institutiei au transmis ca, daca la 31 iulie, erau in evidente peste 5,9 milioane de contracte full-time, in cursul zilei…

- Ministerul Muncii a transmis joi ca dupa anunțul conform caruia contractele de munca part-time vor fi taxate și impozitate la nivelul salariului minim pe economie, cu excepțiile prevazute in noul Cod Fiscal, in Registrul General de Evidența a Salariaților se observa faptul ca exista o creștere a numarului…

- REACȚIE… Deputatul PNL Tudor Polak ii cere ministrului de Finanțe sa explice ce beneficii pentru bugetul de stat vor aduce noile modificari la Codul Fiscal. Acesta a spus public ca nu intelege masura de supraimpozitare a contractelor part-time, aratand ca a fost si secretar de stat in Ministerul Muncii…

- Deputatul PNL Tudor Polak a afirmat ca nici el nu intelege masura privind supraimpozitarea contractelor part-time. ”Personal, nici eu nu inteleg supraimpozitarea contractelor part-time, am fost si secretar de stat in Ministerul Muncii si chiar am militat foarte puternic pentru eliminarea supraimpozitarii…

- Politic Deputat PNL Maria Stoian: “Inca un pas spre debirocratizare!” – declarație politica iunie 15, 2022 09:20 Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat saptamana trecuta propunerea legislativa de modificare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, care prevede ca pentru angajatorul…

- Salariatii sau fostii salariati vor putea avea acces online la datele proprii din Registrul General de Evidenta a Salariatilor – REVISAL. Legea a fost promulgata astazi de presedintele Klaus Iohannis. Informatiile care pot fi accesate din REVISAL sunt elemente de identificare a salariatului, data angajarii,…