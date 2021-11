Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, iar intentia Guvernului este ca aceasta crestere sa fie mai mare, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis, luni, ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe grupul de comunicare al ministerului…

- Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan. “Un efort realist si sustenabil bugetar pentru anul viitor inseamna: cresterea alocatiilor cu 20% de…

- Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, iar intentia Guvernului este ca aceasta crestere sa fie mai mare, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis, luni, ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale."Un efort realist si sustenabil bugetar pentru…

- Alocațiile vor crește cu 20%, iar pensiile vor fi indexate cu minimum 6% este promisiunea facuta de Raluca Turcan, pe ultima suta de metri in care ar mai putea continua mandatul la ministerul muncii. Ministrul Muncii afirma ca Guvernul a pus in aplicare masuri active, de sprijin, pentru angajati si…

- Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, iar intentia Guvernului este ca aceasta crestere sa fie mai mare, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis, luni, ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe grupul de

- Pensiile vor fi indexate cu minimum 6% anul viitor, iar intentia Guvernului este ca aceasta crestere sa fie mai mare, in timp ce alocatiile vor fi majorate cu 20% de la 1 ianuarie 2022, a transmis, luni, ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe grupul de comunicare al…

- "Am vazut ca PSD nu susține guvernul Ciuca pentru ca, in programul de guvernare depus la Parlament, nu se regasesc propunerile PSD in materie de creșteri de venituri.Aș vrea sa spun cat se poate de clar cateva lucruri, lasand deoparte retorica și tensiunea politica mult prea crescuta a momentului.Guvernul…

- Unul dintre principiile de baza ale noii legi a asistentei sociale, aflata in lucru la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, este intrarea serviciilor de asistenta sociala pe piata competitiei libere, astfel incat asistenta sociala oferita persoanelor vulnerabile sa fie de calitate si la un pret…