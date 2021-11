Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania au inregistrat 309.000 de noi locuri de munca in primele zece luni ale anului, cu aproape 10.000 mai multe decat in tot anul trecut, a scris, miercuri, pe Facebook , ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, informeaza AGERPRES . „Deci locuri de munca…

- Guvernul intenționeaza sa dubleze numarul de muncitori straini care pot fi aduși în România de firme. Astfel, pentru anul viitor contingentul va fi de 100.000, dublu fața de cel din acest an, conform unui proiect al Ministerului Muncii. Conform unui comunicat al unei companii de recrutare…

- Ministerul Muncii propune pentru 2022 dublarea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca, pana la 100.000, se arata intr-un proiect de hotarare de guvern. Conform notei de fundamentare a documentului, s-a decis aceasta cifra dupa ce s-au analizat mei multe aspecte: datele…

- Ministerul Muncii a identificat peste 100 de meserii noi care vor fi incluse in COR (codul ocupațiilor din Romania), a anunțat marți, Raluca Turcan, ministrul de resort. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) pregateste actualizarea COR-ului (codul ocupatiilor din Romania), fiind identificate…

- Aproximativ 100 de meserii noi, din care aproximativ 50 de ocupatii din domeniul IT si digitalizare, urmeaza sa fie incluse in COR (codul ocupatiilor din Romania), a anuntat Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS). Pe lista noilor meserii ce vor fi trecute in COR se afla cele de…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) pregateste actualizarea COR-ului (codul ocupatiilor din Romania), fiind identificate aproximativ 100 de meserii noi din care 50 de ocupatii vin sa raspunda evolutiilor din domeniul IT si digitalizare, a anuntat, marti, ministrul de resort, Raluca Turcan,…

- Guvernul a aprobat suplimentarea numarului de muncitori straini care se pot angaja in Romania. Guvernul a aprobat suplimentarea numarului de muncitori straini, din afara spatiului comunitar, care se pot angaja in Romania, in acest an. Se dubleaza practic cifra aprobata la sfarsitului lui 2020 si se…

- Prin decizia de miercuri a Guvernului, contingetul lucratorilor straini din afara spațiului comunitar admiși pe piața forței de munca este suplimentat cu 25.000 și se adauga numarului de 25.000 de lucratori, aprobat la finalul anului trecut prin hotararea de Guvern 1133/2020, potrivit Digi 24 . Potrivit…