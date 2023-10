Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Mediului, reprezentantii Romaniei au participat la reuniunea EPOC, in cadrul careia statele membre OCDE au evaluat alinierea legislatiei, politicilor si practicilor nationale cu principiile si standardele organizatiei. Aceasta reuniune a oferit oportunitatea Romaniei, reprezentata de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, de a prezenta evolutiile si realizarile majore in ceea ce priveste politicile si bunele practici in domeniul protectiei mediului la nivel national. ”Romania a primit recunoastere pentru activitatile intreprinse…