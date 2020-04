Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul fostei ferme de porci din localitatea Periș, județul Ilfov, a fost amendat de comisarii Garzii Naționale de Mediu cu suma de 115.000 lei pentru incendiul produs in ultimele doua zile și care a afectat puternic aerul din zona de nord a Bucureștiului. De asemenea, SC Klevek Company SRL s-a…

- Incendiul de vegetatie uscata, de pe terenul situat intre localitatile Peris si Darza din judetul Ilfov, a fost stins, anunta joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF).In zona au ars si dejectii provenite de la o ferma de porci, potrivit Agerpres.ro. In…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, solicita intervenția CSAT-ului, asta pentru ca bucureștenii sunt intoxicați frecvent cu fumul incendiilor din jurul Bucureștiului. Firea considera ca ministrul Mediului, Costel Alexe, ascunde ceva, iar incendiile sunt provocate pentru a ascunde ceva.Citește…

- Ministerul Mediului va achiziționa in 2020 - 14 stații noi de monitorizare a calitații aerului, pentru a dezvolta rețeaua naționala, iar in 2021 se vor achiziționa inca 17 stații cu fonduri europene, a declarat ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, in interviul acordat HotNews.ro. Din cele…

- Datele din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului ar putea fi coroborate cu informatiile oferite de retelele independente, dar trebuie sa vedem cum putem sa armonizam aceste caracteristici cu solicitarile Comisiei Europene in privinta standardizarii si amplasarii acestor puncte, a anuntat,…