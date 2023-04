O categorie de angajați din subordinea Ministerului Justiției va primi majorari de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentara prestata in 2023 peste programul normal de lucru. Decizia se aplica in contextul in care premierul a cerut ministerelor taierea cheltuielilor și se vorbește chiar de reducerea anvelopei salariale. Un Ordin semnat de ministrul Justiției, Marian-Catalin Predoiu, acorda majorari de 75% din salariul de funcție pentru munca suplimentara prestata in anul 2023 peste programul normal de lucru de catre polițiștii de penitenciare. Este vorba de munca suplimentara prestata…