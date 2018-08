Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției organizeaza in perioada 06.08–06.09.2018, selecția procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in funcția vacanta de procuror șef al Direcției Naționale AnticorupțieMinisterul Justiției organizeaza, in perioada 06.08 – 06.09.2018, la sediul sau din București,…

- Iata anunțul de la Ministerul Justiției: „Anunț rezultat procedura de selecție a procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in funcția vacanta de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție Ministerul Justiției a organizat, in perioada 09 – 27.07.2018, procedura de selecție a procurorilor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineața, ca pana ieri niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru șefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidaților va fi mai mare decat cel de la concursul pentru funcția de manager al DIICOT. „Fiți de acord ca nu monitorizez in fiecare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, ca atunci cand a verificat, in urma cu o zi, niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru sefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidatilor va fi mai mare decat cel de la concursul pentru functia de manager al DIICOT.…

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror-sef al DNA, care se va desfasura pana pe 30 iulie. "Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 9 - 30 iulie 2018, la sediul sau din Bucuresti, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii…

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror-sef al DNA, care se va desfasura pana pe 30 iulie.- in curs de actualizare

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, inceperea selectiei pentru propunerea in functia vacanta de procuror-sef al DNA, care se va desfasura pana pe 30 iulie. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Claudia Stanescu)

- Daniel Horodniceanu si Felix Banila indeplinesc conditiile pentru a candida la functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), urmand sa sustina interviurile pe 11 mai, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei. "Candidatii…