Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie va fi desfiintata in primavara, pana la 1 aprilie și a subliniat ca nu se va crea o noua structura in locul SIIJ, așa cum era scris in programul coaliției de guvernare PNL-PSD-UDMR.„SIIJ…

- Condamnat in Romania la 4 ani si 8 luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta și spalare de bani și fugit in Republica Moldova, fostul deputat PSD Cristian Rizea a ramas fara cetațenia moldoveneasca, dupa ce Curtea de Apel Chișinau i-a respins recursul, potrivit postului local tv8.md…

- Diana Sosoaca acuza ca i-au fost furate laptopul si tableta din biroul sau de parlamentar, iar STS nu ar fi putut sa o ajute. „Am depus ieri plangere la Parlament. Este procedura noastra interna. Mi s-a comunicat ca se cauta, pentru ca este posibil ca fiind o geanta ca a tuturor parlamentarilor sa fi…

- Maine, 16 decembrie, au loc alegeri pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Mandatul este pentru un an, spre deosebire de cei 6 ani pentru membri. In cursa s-au inscris judecatoarea Gabriela Baltag, de la Tribunalul Neamț, fosta președinta a Asociației Magistraților din…

- Candidații propuși de organizațiile societații civile la funcția de membru al Consiliului Audiovizualului (CA) pot depune dosarele, pana la data de 22 noiembrie 2021, ora 17:00. Anunțul a fost facut de Comisia cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

- Raed Arafat deține de 7 ani funcția de șef al Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cat timp a fost la conducerea DSU, numeroase tragedii s-au petrecut in Romania. Astfel, in societatea civila, de multe ori Arafat a fost etichetat drept…

- Teoretic, TAROM se afla in plin proces de restructurare, ceea ce ar presupune reduceri semnificative de personal, dar, in realitate, conducerea companiei aeriene de stat a ales sa ocupe 180 de posturi prin procedura interna, fara concursuri publice. Potrivit informațiilor obținute de “Romania libera”…

- Autoritațile au anunțat, in bilanțul de vineri, ca 481 persoane infectate cu COVID și-au pierdut viața, dintre care 480 in ultimele 24 de ore. Un deces anterior a fost raportat acum. Numarul de cazuri noi de COVID este de 12.474 dupa efectuarea a 66.679 de teste. In ceea ce privește numarul persoanelor…