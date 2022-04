Ministerul Justiției a anunțat miercuri ca a lansat in dezbatere publica un proiect de Lege care are ca obiectiv valorificarea adaptata a unor masuri legislative dovedite benefice pe perioada starii de alerta pentru simplificarea procedurilor judiciare și extrajudiciare. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, promovarea acestor masuri nu urmarește prelungirea elementelor de regim juridic al starii de alerta, ci dimpotriva scopul proiectului consta in conservarea, momentan pentru o durata determinata, a inovațiilor legislative testate pe durata starii de alerta și a efectelor lor benefice,…