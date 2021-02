Ciocănești: S-a izbit cu autoturismul de un copac

Un tânăr de 19 ani, s-a izbit cu autoturismul de un copac. Nefericitul eveniment s-a produs în comuna dâmbovițeană Ciocănești The post Ciocănești: S-a izbit cu autoturismul de un copac first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]