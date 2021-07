Stiri pe aceeasi tema

- “Am avut o intalnire de lucru cu Daniel Dines, fondatorul primului unicorn romanesc, UiPath, pe care l-am felicitat personal pentru succesul listarii la bursa din New York. In cadrul intrevederii, am discutat despre potentialul tehnologiei RPA (Robotic Process Automation) de a accelera initiativele…

