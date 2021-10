Stiri pe aceeasi tema

- Agentia internationala de evaluare financiara Standard & Poor's a reconfirmat ratingul Romaniei pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda nationala la BBB minus/A-3, potrivit unui comunicat publicat de agentie. Perspectiva ratingului este stabila. In luna aprilie…

- Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, a remarcat ca Rares Bogdan s-a bagat printre ministrii care s-au pozat, la sediul Guvernului, cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Alexandru atrage atentia ca lucrurile nu sunt inca foarte clare in legatura cu PNRR. „De ce nu ar fi spus clar,…

- "Daca toate elementele se imbina la fix, funcționeaza beton, dar daca ceva se gripeaza, se blocheaza tot", spune fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, despre Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), pe care il compara cu o mașina nemțe

- Perspectiva industriei globale de metale si minerit a scazut de la pozitiva la stabila, deoarece impulsul preturilor materiilor prime va incetini pe parcursul anului 2022, conform unui raport al Moody's, publicat luni, relateaza agentia EFE. Desi majoritatea preturilor vor continua sa fie…

- In total, guvernul de la Praga va primi 7 miliarde de euro pentru proiectele sale de redresare economica post pandemie, potrivit zf.ro.42% din bani sunt destinați investitiilor cu impact direct asupra protectiei mediului. Pe zona de eficienta energetica, Cehia va primi 1,6 miliarde de euro. 480 de…

- Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei este in procent de 95% deja negociat cu Comisia Europeana si sigur, in perioada urmatoare, va fi aprobat, a declarat, joi, la Ministerul Finantelor, Florin Citu. El a raspuns astfel fiind intrebat despre faptul ca "presa din Germania"…