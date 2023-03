Ministerul Finantelor a supus dezbaterii publice proiectul pentru plafonarea preturilor la RCA

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a suspus, luni, dezbaterii publice proiectul Hotararii de Guvern pentru plafonarea preturilor la RCA. "In ultima perioada a fost inregistrata o evolutie ascendenta a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA. Majorarea acestora si practicarea unor tarife comparabile…

- In ultima perioada a fost inregistrata o evoluție ascendenta a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA. Majorarea tarifelor de prima și practicarea unor tarife comparabile atat la incheierea contractelor RCA anuale, cat și a celor subanuale, precum și suprapunerea acestor practici cu…

- Ministerul Finantelor a suspus, luni, dezbaterii publice proiectul Hotararii de Guvern pentru tarifele RCA. ”In ultima perioada a fost inregistrata o evolutie ascendenta a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA. Majorarea acestora si practicarea unor tarife comparabile atat la incheierea…

- Punctele de trecere a frontierei din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea (judetele Bihor si Arad) au fost tranzitate, in anul 2022, de cu circa 25% mai multe persoane decat anul anterior, se arata in raportul de activitate al institutiei, remis miercuri, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in ședința de marți, 10 ianuarie 2023, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in ședința de marți, 10 ianuarie 2023, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Alexandru Rafila a declarat ca va exista o majorare a prețului unor medicamente . Este o realitate, va exista o majorare a prețului unor medicamente, declara ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Majorarea prețurilor nu a fost, deocamdata, estimata in procente, dar va avea loc etapizat. Intrebat, luni…

- Avand in vedere faptul ca Ministerul Sanatații a declarat instituirea starii de alerta epidemiologica determinata de gripa, Direcția de Sanatate Publica Hunedoara recomanda urmatoarele masuri generale pentru populație: consultarea medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii pentru…