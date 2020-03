Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a imprumutat joi, pentru prima oara in istorie, la dobanzi negative, a anuntat joi, in deschiderea sedintei de Guvern, ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. Potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras,…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), a anuntat joi ca a negociat obtinerea a peste 100 de milioane de euro (aproximativ 502 milioane de lei) cu titlu de dividend extraordinar de la trei companii din Grupul Enel, in…

- Joi, 20 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 februarie, Loteria Romana a acordat 20.507 castiguri in valoare totala de 2.343.025,49 lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare…

- Ministrul fondurilor europene, oradeanul Ioan Marcel Boloș a anunțat la inceputul ședinței de Guvern, ca sunt pregatite zece apeluri prin Programul Operațional Capital Uman, care vor fi lansate in perioada februarie-martie.

- Compania de distributie a energiei Electrica Muntenia Nord a achizitionat electricitate de la Nuclearelectrica (SNN) in valoare de 11,8 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui raport al SNN, remis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Contractul este valabil de la 1 ianuarie 2021 pana la 31 decembrie…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) dorește sa continue programul Prima casa. În acest sens a elaborat un proiect de hotarâre prin care se stabilește plafonul pentru acest an la 2 miliarde lei. Vezi proiectulConform notei de fundamentare, în 2021 ar trebui ca plafonul sa…