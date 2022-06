Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat marti ca a elaborat actul normativ prin care reglementeaza Programul IMM INVEST PLUS, care faciliteaza accesul la finantare al firmelor care se confrunta cu un deficit de lichiditati necesar realizarii proiectelor de investitii si pentru continuarea activitatii.…

- Administratia prorusa, instalata de Moscova in regiunea ucraineana Zaporojie, regiune din sudul Ucrainei ocupata in cea mai mare parte de trupele ruse inca in primele zile ale invaziei, ia in calcul organizarea unui referendum in toamna pentru intrarea acestei zone in componenta Federatiei Ruse,…

- Nicolae Ciuca a declarat „Guvernul a crescut ritmul de absorbtie a fondurilor europene cu 7% fata de acum 6 luni, iar estimarile de plata comunicate Comisiei Europene acopera deja necesarul de declaratii de cheltuieli pentru anul 2022”. Declarațiile au avut loc in contextul bilanțului celor 6 luni de…

- Autoritațile romane au aprobat ca Romania sa formuleze o cerere de intervenție in procedurile inițiate de Ucraina impotriva Federației Ruse la Curtea Internaționala de Justiție (CIJ), la 26 februarie 2022, anunța MAE.

- Majoritatea romanilor considera ca, de la inceputul razboiului din Ucraina , UE a dat dovada de solidaritate (78%), reacția sa fiind caracterizata de unitate (70 %) și rapiditate (64%), releva Eurobarometrul. Un sondaj recent Eurobarometru Flash realizat in toate statele membre ale UE arata un larg…

- Proiect de act normativ pentru compensarea prețurilor la combustibili Foto: politia de frontiera. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Transportatorii de marfuri sau de persoane ar urma sa primeasca bani de la stat pentru a compensa creșterea prețurilor la combustibil. Ministerul Finanțelor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca actul normativ cu privire la posibilitatea amanarii ratelor la banca de catre romani este finalizat, dar ca nu a fost nevoie sa fie adoptat, deocamdata, pentru ca nu a fost o urgenta. „Exista actul normativ facut si, in acest moment, este pe agenda…

- Agresiunea militara ilegala a Federației Ruse impotriva Ucrainei și raspunsul NATO la aceasta invazie nejustificata au demonstrat rolul esențial al Alianței, care a acționat rapid și accelerat pentru a consolida securitatea flancului estic și a Romaniei, a declarat duminica premierul Nicolae Ciuca,…