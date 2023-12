Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse a anunțat recent ca a pus in transparența decizionala proiectul de Hotarare privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului Social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse anunta ca, vineri, au fost acordate primele garantii de stat pentru credite aprobate in cadrul programului guvernamental Family Start.”Libra Internet Bank si Banca Cooperatista Jiul din Targu Jiu sunt primele institutii de finantare care au…

- Guvernul a adoptat astazi proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul asistentei sociale si a Legii nr.78 2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania. Guvernul a adoptat proiectul de lege initiat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse informeaza ca, incepand cu 1 noiembrie 2023, vor fi lansate programele naționale de finanțare cu garanția statului și dobanda subvenționata denumite „StudentInvest” și „FamilyStart”. Programele „Family Start” și „Student Invest” sunt disponibile…

- Nici nu și-a reluat bine funcțiile in partid, ca senatorul Gabriela Firea a și sarit cu promisiunile in bani. Gabriela Firea a anunțat, azi, ca a votat, alaturi de grupul senatorilor PSD, legea prin care copiii in risc de abandon, din familii cu posibilitați financiare reduse, sa primeasca un card in…

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Natalia-Elena Intotero, și secretarul de stat in Ministerul Finanțelor, Carmen Moraru, au semnat Convenția care da startul programelor guvernamentale de creditare Student Invest și Family Start, ediția 2023.Cele doua programe de sprijin pentru…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, cu sprijinul UNICEF Romania, a lansat, miercuri la Deva „Campania de promovare a serviciilor sociale specializate pentru victimele violentei de gen”, cu ocazia Zilei Internationale…

- Vești bune pentru mamele minore din Romania. Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a implementat un nou program prin care tinerele care au nascut inainte de 18 ani, vor primi o bursa lunara in valoare de 700 de lei, daca vor frecventa cursurile la școala.