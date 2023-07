Ministerul Educaţiei publică, vineri, lista cu locurile rămase libere la liceu Vineri, urmeaza sa fie publicata lista cu locurile ramase libere dupa prima etapa a repartizarii computerizate pentru admiterea la liceu, potrivit calendarului oficial stabilit de Ministerul Educatiei. Cererile de inscriere se vor depune in perioada 7- 9 august, urmand ca repartizarea sa aiba loc in data de 11 august. Pe langa elevii nerepartizati la finalul primei etape, pot participa la aceasta etapa de admitere si elevii care au fost repartizati computerizat, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen sau au renuntat, in scris, la locul ocupat; In același timp, pot participa și elevii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

