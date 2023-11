Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri la Kiev, ca limba oficiala vorbita de minoritatea romana din Ucraina este limba romana, nu limba moldoveneasca. Citește și: Ministrul Mircea Fechet, implorat sa „convinga” Prefectura Arges sa faca dreptate la Directia Silvica Premierul roman i-a mulțumit…

- Kiev – Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este incepand de astazi limba romana, nu limba moldoveneasca, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul PSD Marcel Ciolacu. El a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei…

- Autoritatile de la Kiev au decis, astazi, recunoașterea limbii romane ca limba oficiala a minoritații romane din Ucraina. „Insa, in mod special, vreau sa ii multumesc domnului prim-ministru pentru deschiderea de care a dat dovada in ceea ce priveste decizia de a nu mai exista in acest moment «limba…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a mulțumit, in cadrul declarațiilor comune, omolugului Ucrainean, Denis Shmyhal, privind decizia de a nu mai exista „limba moldoveneasca”, anunțand ca, din acest moment, la nivel international nu mai exista decat o singura limba oficiala - limba romana.

- „Limba oficiala pentru minoritatea romana din Ucraina este, incepand de astazi, limba romana, nu limba moldoveneasca”. Declarația aparține premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Kiev, transmite agerpres.ro .

- Liceul din Borisauca din regiunea Odesa, Ucraina, unde studiaza minoritațile naționale romanești va trece oficial, de la 1 septembrie, la predarea orelor in limba romana, fapt ce va elimina din programa de invațamant sintagma de „limba moldoveneasca”. Anunțul a fost facut de catre Asociația „Basarabia”…

- Liceul din Borisauca, regiunea Odesa, Ucraina, unde studiaza minoritațile naționale romanești, va trece oficial, de la 1 septembrie, la predarea orelor in limba romana, fapt ce va elimina din programa de invațamant sintagma de „limba moldoveneasca”, informeaza Moldpres.Decizia de predare bilingva in…

- Liceul din Borisauca din regiunea Odesa, Ucraina, unde studiaza minoritațile naționale romanești va trece oficial, de la 1 septembrie, la predarea orelor in limba romana, fapt ce va elimina din programa de invațamant sintagma de „limba moldoveneasca”, a anunțat Asociația „Basarabia” romanilor din regiunea…