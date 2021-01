Ministerul Educației, anunț despre simulările examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat 2021 Simularile examenelor de Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021 vor avea lor anul acesta, dupa ce anul trecut au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Consiliul Elevilor a declarat ca propunerea acceptata de Minister a fost ca simularile sa aiba loc in perioada martie-aprilie, pentru clasele a VIII-a și a XII-a. Conform sursei citate, dupa discuțiile avute cu sindicatele din invațamant, cu asociațiile elevilor și parinților, instituția a anunțat ca s-a validat prin consens „susținerea examenelor naționale, cu prezența fizica, la datele planificate, pe baza unor tematici de examen adaptate/corelate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ministrul Invațamantului, Sorin Campeanu, a anunțat marți, 6 ianuarie, ca invațamantul in regim online ca continua cel puțin pana in 8 februarie, cand ar trebui sa inceapa cel de al doilea semestru. „Vom avea o ordonanța de urgența prin care sa continuam invațamantul online”, a declarat Campeanu pentru…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca isi doreste o organizare clasaca a examenelor nationale si nu online, dar si ca examenul de bacalaureat ar trebui sa fie diferentiat, in functie de specificul fiecarui cand

