Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a cerut Romaero, companie de stat specializata in productie, servicii si cercetare-dezvoltare in domeniul aeronauticii pentru aeronave civile si militare de pasageri sau cargo, ca in Adunarea Generala a Actionarilor din 30 octombrie sa aprobe…

- SE Craiova II din Bariera Valcii nu va fi externalizata pana in nul 2023. Asigurarile vin din partea Ministerului Economiei. Acum, SE Craiova II se lupta sa obțina finantarea pentru construirea unui nou grup pe gaze. Acesta ar urma sa produca energie electrica si agent termic pentru oras. Decizia este…

- "Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitatea sa de Administrator de Investitii al Fondul Proprietatea, in continuarea anuntului de lansare din data de 15 septembrie 2020, anunta acordul de a vinde un numar de 1,7 miliarde actiuni existente in OMV Petrom…

- Guvernul va mentine inchise piscinele interioare, intrucat este dificil de pastrat distanta fizica in astfel de spatii, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Razvan Parjol, secretar de stat pentru domeniul turismului in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "Hotelurile…

- La inițiativa PSD, anul acesta a fost adoptata o lege prin care se interzic listarile pe bursa ale companiilor de stat timp de 2 ani. HotNews.ro a scris despre acest lucru atât înainte, cât și dupa adoptare (câteva link-uri la finalul articolului). Pentru ca au fost indicate…

- Reprezentanții HORECA și cei ai Guvernului s-au intalnit recent pentru a discuta despre soluțiile pentru ieșirea din criza economica. Evenimentul a avut loc la Kundalini Pool Bar and Lounge, fiind organizat de RBC BUSINESS CHAMBER. Au fost prezenți atat reprezentanți ai industrie grav afectate de…

- Industria cinematografica primeste inca 150 de milioane de euro pentru urmatorii trei ani, bugetul maxim al schemei de ajutor de stat ajungand astfel la 1,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 250 milioane euro, a anuntat, joi, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA). Guvernul…

- Seful Directiei Generale Turism din cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Razvan Pirjol, si-a exprimat, joi, speranta ca in urmatoarele zile Guvernul va anunta granturile in valoare de 350 de milioane de euro destinate industriei ospitalitatii. "Lucrurile se intampla, se intampla…