- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) va promova destinatia turistica Romania, in perioada 15 octombrie - 15 noiembrie, pe postul de televiziune BBC, a anuntat vineri secretarul de stat Lucian Ioan Rus, in cadrul unei conferinte de presa, desfasurate la sediul institutiei.

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak va conveni joi initiative bilaterale cu Belgia, Bulgaria si Serbia vizand combaterea crimei organizate legate de migratia ilegala, a informat biroul sau de la Londra, potrivit Reuters.La un summit al Comunitatii Politice Europene (CPE) la Granada, in Spania, Sunak…

- ”Aflu de la televiziunile de stiri ca ar exista o propunere din partea patronatelor din turism de instituire a unei taxe pentru cetatenii romani care aleg sa-si petreaca concediul in strainatate. Spun public ca in cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului NU s-a discutat o astfel…

- Producția video este o carte de vizita pentru Romania, sezonul doi din Flavours of Romania oferind un portret dinamic al uneia dintre cele mai frumoase și mai puțin descoperite țari din Europa, prin intermediul calatoriilor, bucatariei, culturii, meșteșug