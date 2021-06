”Schema HoReCa prezinta un mod facil de aplicare si se desfasoara exclusiv online. O parte dintre firmele care au incercat ieri sa aplice au intampinat insa greutati in identificarea expertului contabil sau a auditorului care a certificat diferenta de cifra de afaceri pentru CAEN-uri. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a raspuns ieri solicitarilor venite din partea aplicantilor si a facut in timp util o procedura prin care s-au putut verifica expertii contabili sau auditorii pe care aplicatia nu i-a gasit automat in bazele de date furnizate de asociatiile profesionale Corpul…