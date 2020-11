Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul vrea sa revitalizeze tractorul romanesc de tip U650, pentru piața africana O companie de stat din Egipt urmareste sa revitalizeze tractorul romanesc de tip U650, folosind tehnologiile moderne, pentru a veni in intampinarea cererii de pe pietele africane, informeaza Ministerul Economiei. Luni,…

- Tentativa consorțiului autohton Hidroelectrica/Electrica/SAPE de a achiziționa activele deținute de CEZ in Romania, botezata Operațiunea Enescu, a eșuat oficial, grupul ceh anunțand joi seara ca a aprobat vanzarea activelor sale din Romania catre fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and…

- "Astazi, 21 octombrie, a avut loc prima intalnire a Comandamentului Energetic de Iarna gestionat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. In cadrul acesteia, s-au trecut in revista stadiul pregatirilor de iarna si masurile interprinse de operatorii economici din sectorul energetic…

- Astfel, unul din subiectele aflate pe ordinea de zi este: ”Aprobarea majorarii capitalului social al Romaero, cu valoarea investitiei finantate in anul 2019 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, intr-o singura etapa, fara prima de emisiune, prin…

- CNIPMMR: Peste 10.000 de firme au solicitat microgranturi de 2.000 euro, in programul lansat luni de Ministerul Economiei. Cați bani sunt disponibili Numarul aplicatiilor depuse in cadrul Masurii I a programului pentru microgranturi in valoare de 2.000 de euro a ajuns la 10.700, sustine Florin Jianu,…

- Romania sprijina propunerea de recomandare redactata de Comisia Europeana catre Consiliul European privind abordarea coordonata la nivel european a masurilor de restrictionare a liberei circulatii care ar putea fi luate de statele membre ca raspuns la pandemie, se mentioneaza intr-un comunicat remis…

- Guvernul a analizat in ședința de joi, in prima lectura, propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru a institui o schema de ajutor de stat pentru suportarea integrala a valorii voucherelor acordate de operatorii de turism in contextul amanarii calatoriilor din timpul pandemiei…