- Romania poate deveni furnizor strategic de semiconductori in UE si, in acest sens, ne dorim dezvoltarea sectorului de microelectronica, cu ajutorul banilor din PNRR, a afirmat, marti, Florin Spataru, ministrul Economiei, intr-o conferinta de presa. El a prezentat trei proiecte strategice ale ministerului…

- Noul Minister al Economiei are în componenta 43 de companii, din care aproximativ jumatate sunt în insolventa, a declarat marti ministrul Economiei, Florin Spataru, în cadrul unei conferinte de presa, scrie news.ro. Despre bugetul Ministerului Economiei aferent anului 2022 a spus ca…

- Bugetele majoritatii operatorilor economici cu capital de stat din industria de aparare au fost deblocate, in cursul serii de luni, iar angajații iși vor primi salariile pana la sfarșitul anului, informeaza Ministerul Economiei. Ministrul Economiei, Florin Spataru, a avut o intrevedere cu membrii Aliantei…

- Ministerul Economiei, Sergiu Gaibu (fost angajat la Expert-Grup) l-a numit pe Dumitru Pîntea în funcția de director interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Dumitru Pîntea a deținut pâna recent funcția de…

- Propunerea social-democraților pentru Ministerul Economiei este Florin Spataru. „Este un director de la Damen Mangalia, cu un CV impresionant, e absolvent a doua facultați, doctor in economie și, de asemenea, are cursuri la London Business School”, spune Radu Oprea, anunța Mediafax. „Luand…