Stiri pe aceeasi tema

- Bransarea la reteaua de alimentare cu apa si racordarea la reteaua de canalizare menajera a imobilelor din Pitesti, situate pe strazile Octavian Goga si Dimitrie Bolitineanu. Societatea Apa Canal 2000 SA informeaza utilizatorii situati pe str. Octavian Goga, nr. 31 si nr. 19, si str. Dimitrie Bolintineanu,…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii, 6 proiecte vizeaza modernizarea infrastructurii sociale, recreative si educationale din: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, pentru ingrijire de tip familial si terapii de recuperare pentru copiii din Centrul…

- Centrul Infotrafic informeaza ca luni dimineata sunt semnalate conditii de ceata densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 20 de judete. Este vorba de Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Alba, Covasna, Brasov,…

- Centrul Infotrafic informeaza ca luni dimineata sunt semnalate conditii de ceata densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 20 de judete. Este vorba de Maramures, Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud, Alba, Covasna, Brasov,…

- Astfel, pana la ora 10:00, in localitati din judetele: Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Braila, Ialomita, Calarasi, Giurgiu, Galati, Vaslui, Botosani, Suceava, Constanta si Tulcea se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Tot pana…

- Sambata, la Ploiesti, a avut loc intalnirea PMP Regiunea Sud, la care au luat parte organizatii ale partidului din 7 judete. Catalina Bozianu, liderul PMP Prahova, a multumit presedintelui Eugen Tomac pentru mesajul de solidaritate transmis, dar si pentru preocuparea acestuia in reconstructia partidului.…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Dezvoltarii, contractele semnate sunt pentru: · modernizare drum judetean DJ 704A, DN 7 – Pianu de Jos (jud. Alba) – 15.322.235 lei; · extindere retea de canalizare menajera in comuna Cricau (jud. Alba) – 6.506.825,48…

- Suprafata agricola afectata de seceta a ajuns, joi, la 630.378 de hectare, in 37 de judete si in Capitala, potrivit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Judetele care au raportat culturi afectate de seceta sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Calarasi,…