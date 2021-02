Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei elaboreaza un proiect de act normativ pentru alocarea sumei de un miliard de lei, in transe, pe o perioada de patru ani, in vederea consolidarii cladirilor cu risc seismic 1 si 2, a anuntat miercuri ministrul Cseke Attila, care a precizat ca investitia va servi un interes public - siguranta cetateanului in caz de cutremur. Programul multianual vizeaza finantarea, din bugetul de stat, a consolidarii cladirilor aflate in proprietate privata, dar si cele detinute de persoane juridice, si cladirile care gazduiesc institutii publice, daca…