Ministerul Dezvoltării a rămas fără bani pentru plata investițiilor pe 2023 Ministerul Dezvoltarii a epuizat bugetul alocat pentru proiectele Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social in acest an, conform unui document CNI. Aedificia Carpați, firma care reabiliteaza Cazinoul din Constanța, refuza amanarea plații și avertizeaza asupra riscului intreruperii șantierului. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației se confrunta cu o criza financiara, ramanand fara bani pentru proiectele Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social pe anul 2023, conform informațiilor obținute dintr-un document emis de Compania Naționala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

