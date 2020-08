Ministerul de Interne îl avertizează pe Messi că va fi nevoit să stea în carantină dacă vine în România! Posibila plecare a lui Leo Messi de la FC Barcelona este deja o știre care a facut inconjurul lumii și a generat, pe langa proteste puternice ale suporterilor catalani, numeroase glume. Printre acestea se gasește și cea a Ministerului Afacerilor Interne de Facebook, care a generat 10.000 de reacții și peste 1.500 de comentarii. In postarea de pe pagina oficiala a MAI, Leo Messi apare intr-o fotografie trucata la pupitrul ministerului utilizat la conferințele de presa, alaturi de mesajul: „Mulțumim pentru ințelegere, Leo Messi!Pentru toți cei care ne-ați intrebat daca Lionel Messi s-a transferat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

