Ministerul de Finanţe publică Ghidul e-Factura. Ce trebuie să ştie contribuabilii pentru a emite şi prelua facturi electronice ”In contextul implementarii cu caracter obligatoriu a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024, pentru toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii care au loc in Romania, realizate in relatia business-to-business (B2B), MF si ANAF publica un ghid pentru contribuabili care ofera informatii esentiale pentru adoptarea si implementarea facturarii electronice”, anunta ministerul. Standardizarea sistemului de facturare electronica la nivel international are beneficii semnificative in ceea ce priveste reducerea fraudei TVA la nivel national si are drept principal scop reducerea pierderilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

