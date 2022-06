Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,57% din Produsul Intern Brut dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 1,23% din PIB in perioada ianuarie-aprilie, potrivit datelor Ministerului Finantelor. Soldul negativ este insa in scadere cu aproximativ 0,65 puncte procentuale fata de cifrele…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,57% din Produsul Intern Brut (PIB) dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 1,23% din PIB in perioada ianuarie-aprilie.Soldul negativ este insa in scadere cu aproximativ 0,65 puncte procentuale fata de cifrele consemnate in perioada similara…

- Exporturile au crescut cu 20,7% in primele patru luni, la 28,92 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 25,5%, la 38,933 miliarde euro, fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1.I-30.IV 2022, exporturile…

- Execuția bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 16,33 mld lei in scadere fața de deficitul de 20,70 mld lei inregistrat la aceeași perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele patru luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 16,33 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 20,70 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu a anunțat miercuri ca in primele 4 luni ale anului a fost inregistrat un deficit de 1,23% din PIB, in scadere cu 0,5 puncte procentuale fața de anul trecut. „Am anunțat in cadrul Guvernului și rezultatele execuției bugetare la 4 luni, execuție care va fi publicata…

- Evolutia este explicata de cresterea veniturilor totale cu 0,66 puncte procentuale din PIB (in principal incasari din TVA si alte impozite pe bunuri si servicii), in timp ce cheltuielile bugetare au inregistrat un avans 0,61 puncte procentuale din PIB (preponderent cheltuieli cu asistenta sociala si…

- ”In perioada 1.I-28.II 2022, exporturile FOB au insumat 13,808 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 18,39 miliarde euro. In perioada 1.I-28.II 2022, exporturile au crescut cu 23,4%, iar importurile au crescut cu 28,9%, comparativ cu perioada 1.I-28.II 2021. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF)…