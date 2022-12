Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe nu ia in calcul retrimiterea ambasadorului Romaniei in Austria, iar oficialii romani nu intentioneaza sa reia cu autoritatile austriece dialogul pe tema Schengen, sustin, vineri seara, surse guvernamenlate.Potrivit surselor citate, ambasadorul Romaniei din Austria va mai…

- Klaus Iohannis este optimist, dar aderarea ramane in aer. Presedintele a afirmat, joi, ca in reuniunea Consiliului European au existat discutii despre Schengen, declarandu-se optimist ca in 2023 va fi incheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru Romania si Bulgaria. Nu s-a stabilit insa niciun calendar.…

- Dupa ce Romania a ratat intrarea in spațiul de libera circulație Schengen din cauza opoziției manifestat de Austria, in spațiul public au aparut comentarii prin care a fost enunțat faptul ca guvernul de la București nu a avut discuții cu guvernul de la Viena și ca nu au existat contacte intre cele doua…

- Romania decide diminuarea nivelului relațiilor cu Austria. Ambasadorul Romaniei la Viena, Emil Hurezeanu, a fost chemat in țara pentru consultari, in urma votului dat de Austria, care a blocat intrarea Romaniei in Schengen, a anunțat vineri Ministerul Afacerilor Externe (MAE), relateaza cursdeguvernare.ro.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a chemat de urgenta in tara, pentru consultari, pe ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu.Decizia vine dupa ce ieri Bogdan Aurescu a dispus convocarea ambasadoarei Austria la Bucuresti, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, a facut de curand o gafa uriașa prin care a facut de ras atat diplomația romana, dar mai ales imaginea Romaniei. Pentru Hurezeanu, declarația off the record este… publica Emil Hurezeanu a dezvaluit recent presei o conversație privata cu președintele Austriei…