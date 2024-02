Ministerul Culturii a demarat efortul national de digitalizare a patrimoniului cultural imobil al Romaniei

Fonduri europene in valoare de 45 de milioane de euro vor fi folosite pentru digitizarea in domeniul cultural, de la tot ceea ce inseamna avizare, autorizare, certificare a interventiilor in constructiile pe cladiri de patrimoniu, respectiv a patrimoniului imobil, a declarat, sambata, la Alba Iulia ministrul Culturii, Raluca Turcan.Iata anuntul Ralucai Turcan: Astazi, la Alba Iulia, am anuntat ca Ministerul Culturii a demarat efortul national de digitalizare a patrimoniului cultural imobil al Ro ...