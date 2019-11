Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comunicatiilor a publicat, pe site, memorandumul semnat de Statele Unite si Romania, privind tehnologia 5G, la scurt timp dupa ce licitatia privind alocarea spectrului 5G a fost amanata. Potrivit documentului, retelele 5G vor trebui protejate de posibile atacuri si tentative de manipulareDOCUMENTUL…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a amanat pentru anul viitor licitatia pentru acordarea licentelor 5G, care era programata sa aiba loc pana la sfarsitul acestui an. Conducerea Autoritatii a explicat, ieri, intr-o conferinta, ca Guvernul nu a implementat setul…

- Sorin Grindeanu (ANCOM): Licitația pentru licențele 5G se amana Ppresedintele Autoritatii de Reglementare în Comunicatii, Sorin Grindeanu. Foto: Arhiva. Licitatia pentru acordarea licentelor 5G va fi organizata în prima jumatate a anului viitor, daca se vor respecta unele conditii,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) supune consultarii publice, in regim de urgenta, tariful de utilizare a spectrului in cazul utilizarii temporare a frecventelor radio pentru radiomicrofoane si sisteme de monitorizare audio cu casti intraauriculare (IEM),…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat, marti, lansarea platformei aisemnal.ro, care arata acoperirea si nivelul de semnal mobil pe intreg teritoriul tarii, asa cum au rezultat in urma masuratorilor efectuate. Aplicatia permite utilizatorilor sa afle…

- "Tehnologia 5G, Internetul Lucrurilor si Inteligenta Artificiala sunt notiuni tot mai cunoscute in randul romanilor. Odata cu popularitatea si performantele acestor tehnologii, ale caror beneficii nu pot fi negate, au aparut in mod firesc si voci care ridica problema efectelor negative pe care implementarea…

- Ministerul de Externe a precizat, la solicitarea MEDIAFAX, ca memorandumul intre Romania si SUA privind tehnologia 5G a fost semnat de catre ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, si ambasadorul SUA la Bucuresti. MAE nu a oferit insa detalii despre continutul si prevederile documentului.…

- Casa Alba a publicat pe contul oficial de Twitter un clip cu cele mai importante imagini ale intalnirii dintre președintele Klaus Iohannis cu omologul sau american Donald Trump. Klaus Iohannis a fost primit, marți, la Washington, de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Pe contul de Twiter al Casei…