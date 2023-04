Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de militari, cu aproximativ 60 de mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 151 Infanterie ,,Razboieni” și Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” vor participa la exercițiul multinațional ,,Anakonda 23”, ce va avea loc in Polonia, in perioada 28 aprilie – 18 mai. Militarii romani…

- Peste 400 de militari, cu aproximativ 60 de mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 151 Infanterie ,,Razboieni” și Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” vor participa la exercițiul multinațional ,,Anakonda 23”, ce va avea loc in Polonia, in perioada 28 aprilie - 18 mai.

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Peste 400 de militari, cu aproximativ 60 de mijloace tehnice, din cadrul Batalionului 151 Infanterie ,,Razboieni" si Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" vor participa la exercitiul multinational ,,Anakonda 23", ce va avea loc in Polonia, in perioada 28 aprilie 18 mai. Militarii romani se vor…

- FOTO: Piloții militari romani de F-16 care protejeaza țarile baltice au interceptat doua avioane rusești Suhoi Piloții militari romani care protejeaza țarile baltice au executat vineri prima misiune de interceptare cu avioanele de vanatoare F-16 in Țarile Baltice. Ministerul Apararii Naționale a anunțat…

- Militarii Batalionului 151 Infanterie ,,Razboieni” și aviatorii Bazei 95 Aeriana ,,Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” din Bacau au participat astazi la un exercițiu tactic comun. Exercițiul a avut la baza un scenariu fictiv, in care ,,Lupii Negri” au fost nevoiți sa acționeze pentru indeplinirea…

- NATO va desfașura un exercițiu, in perioada 6-17 martie, in zona Insulei Creta din Grecia, pentru lupta contra dispozitivelor explozive, unde vor lua parte doi ofițeri de stat major și 12 scafandri militari romani, conform unui comunicat de presa transmis de Forțele Navale Romane. “Exercițiul multinațional…

- Piloții militari romani vor participa cu patru avioane F-16 la misiunea de poliție aeriana in țarile baltice, in perioada aprilie - iulie 2023. In total, la misiunea sub comanda NATO, va participa un detașament format din aproximativ 100 de militari, informeaza Ministerul Apararii Naționale.