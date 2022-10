Ministerul Apărării divulgă un fals: Militari români la instruire în Republica Moldova (VIDEO) Ministerul Apararii din Romania divulga un fals legat de militari romani care ar participa la activitați de instruire in Republica Moldova. „Activitați de instruire ale militarilor Armatei Romaniei in poligoane din țara, prezentate in mod fals ca fiind desfașurate in Republica Moldova”, noteaza MApn. „Semnalam apariția unei noi dezinformari cu privire la așa-zisa prezența a militarilor romani la activitați de instruire in Republica Moldova, care a aparut pe canalele de Telegram afiliate propagandei rusești. Unul dintre materialele video incluse in aceste postari prezinta o coloana de autovehicule… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

