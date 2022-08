Ministerul Apararii al Japoniei a cerut ieri un nou buget anual record, subliniind ca lumea se confrunta cu „cele mai mari provocari de la Al Doilea Razboi mondial”, cu referire directa la Rusia si China, a transmis AFP, preluata de Agerpres. Tokyo isi propune in special sa amelioreze capacitatile rachetelor sale de croaziera, sa se doteze cu drone inarmate si sa dezvolte rachete hipersonice. Cheltuielile militare ale Japoniei s-au majorat deja aproape constant in ultimul deceniu, dar ar urma sa creasca si mai mult in anii urmatori pe fondul invaziei ruse in Ucraina si al presiunii in crestere…