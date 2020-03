Ministerul Apararii anunta ca spitalul mobil pe care il ridica in Bucuresti va fi gata peste 5-6 zile Complexul medical mobil din curtea Institutului "Ana Aslan" ridicat de Armata Romana in Otopeni va fi operational administrativ in 5 - 6 zile, dupa care va fi certificat si autorizat pentru tratarea cazurilor usoare si medii de COVID-19, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii Nationale (MApN), Oliver Anghel.



"Practic va fi un campus militar - facilitatea medicala mobila de tip ROL 2 si o tabara de corturi. Capacitatea va fi stabilita in functie de cazuistica. In aceasta facilitate medicala vor fi tratate cazurile usoare si medii COVID-19. In cadrul acestei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Complexul medical mobil din curtea Institutului “Ana Aslan” ridicat de Armata Romana in Otopeni va fi operational administrativ in 5 – 6 zile, dupa care va fi certificat si autorizat pentru tratarea cazurilor usoare si medii de COVID-19, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii…

- V. Stoica Ieri, militarii ploieșteni de la Baza Logistica „Valahia” au format un convoi de autospeciale ale Armatei Romane, cu care s-a demarat deplasarea formatiunii medicale ROL 2 de la sediul bazei militare din Ploiești catre Institutul „Ana Aslan” din Otopeni. Militarii de la baza din Ploiești intervin…

- MApN instaleaza o unitate medicala speciala Foto:MApN. Ministerul Apararii Nationale (MApN) instaleaza o unitate medicala speciala, ROL 2, în curtea Institutului National de Gerontologie si Geriatrie Ana Aslan de la Otopeni, care va deveni operationala în cinci zile, se arata într-un…

- Ministerul Apararii Nationale a inceput astazi, 18 martie 2020, pregatirile pentru montarea spitalului ROL II care va functiona ca unitate pentru tratarea cazurilor usoare si medii de infectare cu coronavirus. Montarea va dura cinci zile, apoi spitalul va fi acreditat si autorizat. Spitalul va funcționa…

- Ministerul Apararii Nationale a inceput, miercuri, pregatirile pentru montarea spitalului ROL II care va functiona ca unitate pentru tratarea cazurilor usoare si medii de infectare cu coronavirus. Montarea va dura cinci zile, apoi spitalul va fi acreditat si autorizat. Spitalul va funcționa in incinta…

- “Fac un apel urgent la Primaria Capitalei, la primariile de sector din Bucuresti si din judetul Ilfov sa isi constituie Comitetele pentru Situatii Speciale de Urgenta si sa identifice rapid spatii izolate de cazare, destinate carantinarii, pe care sa le puna la dispozitia Comitetului National pentru…

- Românii care au plecat din Italia catre țara cu trenul vor intra în carantina sau autoizolare pe teritoriul României pentru a se preveni infectarile cu Covid-19, anunța CFR Calatori. Luni seara Ministrul de Interne, Marcel Vela a vorbit despre ”suspendarea sau, dupa caz, interzicerea…

- Politolog: In 2020, Premierul Ion Chicu trebuie ajutat sa mearga la București / Totodata, in 2020 premierul Ion Chicu ar trebui sa ajunga și la București. De aceasta parere este analistul politic Roman Mihaieș. El și-a exprimat opinia in emisiunea ”Logica Puterii” de la Sputnik Moldova. Expertul…