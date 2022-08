Stiri pe aceeasi tema

- Canada isi incepe joi misiunea de poliție aeriana in Romania Avion de vânatoare CF-18 Hornet al Aviației regale canadiene. Foto: wikipedia.org. Forțele Aeriene Regale Canadiene îsi încep joi, 4 august, misiunea de poliție aeriana în România, informeaza un comunicat…

- Vrancea, Galați și Buzau sunt județele cele mai afectate de seceta pedologica din acest an, potrivit ministrului Agriculturii, Petre Daea. Problema cea mai grava este in Vrancea, care a devenit polul secetei din Romania, „desi avem in proiect canalul Siret-Baragan, un obiectiv de investitii foarte important…

- Armata, obligatorie in Romania: Ce raspunde Vasile Dancu, ministrul Apararii. Proiectele pentru completarea rezervei operaționale Ministerul Apararii anunța doua programe pentru completarea rezervei sale operaționale. Armata obligatorie insa, nu se afla intre planurile ministerului, potrivit ministrului…

- Naționala feminina de fotbal a Romaniei, pregatita de Cristian Dulca, joaca in grupa G de calificare la Campionatul Mondial din 2023, avand ca adversare Italia, Elveția, Croația, Lituania și Republica Moldova. Urmatoarele meciuri vor avea loc la finele lunii curente: Republica Moldova – Romania (vineri,…

- Un roman administreaza de 7 ani o localitate din Spania. Aurel Truța, originar din Alba Iulia, este primul și singurul primar de naționalitate romana din aceasta țara. In 2023 sunt alegeri locale in Spania, iar Aurel Truța are șanse mari sa caștige un nou mandat de primar al localitații Paramo de…

- Valul de aer tropical aduce potopul in Romania. Ultimele zile din luna iunie se anunta de foc, iar furtunile matura majoritatea regiunilor. Meteorologii nu exclud emiterea unor coduri pentru canicula.

- Aproximativ 800 de militari vor participa, saptamana viitoare, la un exercitiu naval romanesc, care se va desfasura in zona Constanta-Mangalia si in spatiul maritim romanesc din Marea Neagra. In cadrul acestuia vor fi facute trageri de lupta, pe mare, in aer si pe teren. Fii la curent cu cele…

- Romania are aproape o mie de militari care pot fi dislocati rapid in misiuni daca NATO sau UE vor cere acest lucru. Pe de alta parte, sunt 1.600 de militari romani care au acum misiuni in afara tarii.